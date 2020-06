Robert Parzęczewski (25-1, 16 KO) pokonał na punkty pochodzącego z Bośni i Hercegowiny Sladana Janjanina (27-6, 21 KO) w walce wieczoru gali MB Boxing Night 7 w Arłamowie.

Zdecydowanym faworytem pojedynku był Parzęczewski i z tej roli się wywiązał.



Popularny "Arab" od początku kontrolował walkę. Janjanin cały czas był w głębokiej defensywie. Od czasu do czasu starał się "wystrzelić" jakimś ciosem, ale czujny Polak świetnie schodził z linii. Pod koniec pierwszego starcia Parzęczewski posłał sierpowy, po którym przeciwnik był liczony.



W drugiej rundzie dominacja Polaka była jeszcze większa. W efekcie Janjanin aż dwukrotnie wylądował na deskach. Parzęczewski jednak na siłę nie szukał kończącego nokautu dzięki czemu przeciwnik dotrwał do gongu.



Przerwa pozwoliła Janjaninowi na złapanie oddechu. Bokser z Bośni i Hercegowiny nie był jednak w stanie zagrozić "Arabowi". Trzecie starcie na korzyść Polaka, choć tym razem rywal nie znalazł się w poważnych opałach.



Podobny przebieg miała czwarta runda. Inicjatywa zdecydowanie należała do Parzęczewskiego. Janjanin liczył, że może uda się trafić naszego boksera jednym ciosem. Nic z tego nie wyszło.