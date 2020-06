Pierwsza gala bokserska po pandemii koronawirusa odbywa się w Arłamowie. Za nami trzy pojedynki MB Boxing Night 7, w tym jeden zakończony nokautem. Łukasz Różański (12-0, 11 KO) zastopował w drugiej rundzie Eriksa Kalasnikovsa (10-9-1, 8 KO). Wcześniej w wadze junior średniej Tomasz Nowicki (5-0, 2 KO) pokonał Bartosza Głowackiego (4-2, 3 KO).

Różański wrócił między liny po 11 miesiącach przerwy. Pod koniec pierwszej minuty Polak ładną kombinacją lewy podbródkowy-prawy sierp rzucił Łotysza na deski po raz pierwszy. Kilkadziesiąt sekund później po prawym sierpowym w okolice ucha drugi nokdaun, ale rywal dotrwał do przerwy.

Po niej Różański wziął się mocniej do pracy, uderzył kilka razy na dół, a walkę zakończył krótkim prawym na brodę.



- Mam nadzieję, że będę teraz walczył częściej i ze znacznie lepszymi rywalami. Niedługo znów zobaczycie mnie w akcji - powiedział po krótkiej robocie bombardier z Rzeszowa.



Nowickiego chyba zżarły nerwy. Na początku pojedynku z Głowacki prezentował się źle. W połowie drugiej rundy w końcu poukładał swój boks i od razu zaczął odrabiać straty. Na początku trzeciej rundy Nowicki dwa razy trafił akcją prawy-lewy. - Jest dobrze - usłyszał potem w narożniku.



Nowicki miał lekki kryzys w czwartym starciu, spuścił nieco z tonu, ale i tak był dużo aktywniejszy i po dwunastu minutach wygrywał na kartach. Głowacki wziął się do pracy w piątej odsłonie. Brakowało w jego akcjach polotu, wydawał się za to świeższy. A Nowicki coraz częściej klinczował. Ostatnie minuty zażarte, ale i nieco chaotyczne. Plus był taki, że z tego chaosu wyszło kilka celnych ciosów po obu stronach.



Gdy zabrzmiał ostatni gong, wszyscy sędziowie mieli na swoich kartach przewagę 58:56 Nowickiego.