Robert Parzęczewski (24-1,16 KO) nie traci czasu i błyskawicznie powróci do ringu na gali MB Boxing Night 6. Kolejnym rywalem "Mr KO" będzie piekielnie wymagający i bardzo twardy Kanadyjczyk Ryan Ford (16-5, 11 KO). Wydarzenie odbędzie się 23 listopada w Dąbrowie Górniczej.

Robert Parzęczewski w ostatni weekend dopisał do rekordu 24. zawodowe zwycięstwo. I choć jego przeciwnikiem był solidny Patrick Mendy, to pięściarza z Częstochowy nie cieszy wygrana na kartach punktowych i nie jest do końca zadowolony z przebiegu rywalizacji. Popularny "Mr KO" ma apetyt na znacznie lepsze występy w swoim wykonaniu.

25-latek błyskawicznie otrzymuje kolejną szansę na zaprezentowanie umiejętności. Na gali MB Boxing Night 6 w najważniejszym pojedynku wieczoru zmierzy się z najtrudniejszym przeciwnikiem w dotychczasowej karierze. Rywalem Parzęczewskiego będzie Ryan Ford.

- To będzie najsilniejszy rywal w mojej karierze. Wygrywa z bardzo dobrymi przeciwnikami, a przegrywa tylko z najlepszymi. Jest szczelny, agresywny i ciągle idzie do przodu. Muszę uważać na jego niebezpieczne ciosy sierpowe. W tym pojedynku chcę pokazać, że potrafię boksować - ocenia Parzęczewski.

Kanadyjczyk słynie z agresywnego stylu walki i nie boi się żadnych wyzwań. W bokserskiej karierze przegrywał tylko z pięściarzami należącymi do ścisłej czołówki światowej, a wszystkie porażki kończyły się i tak decyzjami sędziowskimi. Z wyjątkiem ostatniej walki z Joshuą Buatsim, która zakończyła się poważną kontrowersją i odwołaniem ze strony teamu Forda.

- Robert cały czas zbliża się do walki o pas jednej z największych organizacji na świecie. Ford to niezwykły twardziel. Tylko raz przegrał przed czasem i to w mocno kontrowersyjnych okolicznościach. Toczył boje z czołowymi super średnimi na świecie, takimi jak Fedor Chudinov, Andrey Sirotkin czy Avni Yildrim. Jestem ciekawy, czy "Mr KO" zdoła go upolować - mówi organizator Mateusz Borek.

Warto wspomnieć również o bogatej karierze Forda w... MMA! Przed rozpoczęciem pięściarskiej przygody z powodzeniem Kanadyjczyk radził sobie w świecie wszechstylowej walki wręcz. Zawodnik z Edmonton stoczył ogółem 27 pojedynków, z których 22 zakończyło się jego wygranymi. “Real Deal" walczył m.i.n dla jednej z najlepszych organizacji MMA na świecie - World Series of Fighting.

Karta walk MB Boxing Night 6:

Robert Parzęczewski (23-1, 16 KO) vs Ryan Ford (16-5, 11 KO)

Damian Jonak (41-1-1, 21 KO) vs TBA

Łukasz Wierzbicki (19-0, 7 KO) vs TBA

Patryk Szymański (20-2, 10 KO) vs TBA

Kamil Łaszczyk (26-0, 9 KO) vs TBA