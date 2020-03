- Czy Wilder może pokonać Fury'ego w trzeciej walce? Jeżeli ja będę go trenował, to może. Mógłbym nauczyć go, jak wygrać ten pojedynek - powiedział kibicom Floyd Mayweather junior podczas swojego tour po Wielkiej Brytanii. Od razu wywołało to kolejną dyskusję a temat ewentualnych zmian w sztabie Deontaya Wildera (42-1-1, 41 KO).

Mayweather nie zaoferował oficjalnie swojej pomocy, ale być może ''Bronze Bomber'' będzie szukał przed trzecią, planowaną na lipiec konfrontacją z Furym nowego doradcy czy mentora. Konkretną pomoc zaoferował już sam George Foreman, który po porażce przed czasem z Muhammadem Alim w Kinszasie (1974) zmagał się z problemami, którym czoła będzie musiał zapewne stawić artysta nokautu z Alabamy. Foreman sześć dni temu publicznie zaproponował Wilderowi 2-4 tygodniowe konsultacje, które miałyby być początkiem odbudowy byłego już czempiona.

Tymczasem - jak informowaliśmy w sobotę - Wilder ochłonął i zdecydował się na kontynuowanie współpracy z trenerem Markiem Brelandem (niegdyś - podobnie jak Foreman - mistrzem olimpijskim i zawodowym mistrzem świata). To właśnie Breland rzucił ręcznik w rewanżu z Furym, czym rozjuszył Wildera, lecz poddanie było niewątpliwie słuszną decyzją i zdetronizowany czempion zaczyna sobie chyba powoli zdawać z tego sprawę.



A jakich zmian zamierza dokonać przed trzecią walką z Furym (oficjalnie zaklepał ją sobie w niedzielę)? Kto wie, czy wzorem swojego pogromcy, który rozpoczął przed starciem w Las Vegas współpracę z Javanem Hillem i przyswoił styl Kronk, Wilder nie będzie szukał radykalnej taktycznej korekty. Mark Breland i Jay Deas (trenerzy, którym Amerykanin pozostaje wierny przez całą karierę) zostają, ale w teamie może pojawić się ktoś o świeżym spojrzeniu, to rozwiązanie sugeruje coraz więcej osób ze środowiska.