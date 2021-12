Miszczenko stoczył jednostronną walkę. Nie znokautował Damiana Smagieła, ale dominował nad nim.

Mieszkający w Polsce Ukrainiec miał zdecydowaną przewagę. Widzieli to też sędziowie, którzy wszystkie sześć rund zapisali na jego konto.





Rywal się odgrażał. Damian Tymosz pewnie go pokonał

Walka Tymosza z Gruziniem Tornike Kandelakim. Wokół tego pojedynku było sporo "złej krwi". Na ważeniu doszło do spięcia pomiędzy zawodnikami.



Tymosz nie miał jednak większych problemów. Gruzin walczył ambitnie i dotrwał do końca, ale nie potrafił zagrozić Polakowi.



Mimo to, jeden z sędziów wypunktował remis. Jednak dwóch kolejnych arbitrów punktowało zwycięstwo Tymosza, dzięki czemu dopisał on szóste zwycięstwo do swojego bilansu.



MP