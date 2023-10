Mateusz Polski pewny wygranej nad Janem Lodzikiem. "Przeważą mój naturalny talent oraz siła"

Całe moje doświadczenie z boksu olimpijskiego, mnóstwo medali z mistrzostw Polski i imprez, to wszystko da mi przewagę. Mój naturalny talent zniweluje różnicę w doświadczeniu zawodowym. On jest kickbokserem, a ja boksuję przez pół życia. Potrafię boksować ofensywnie i defensywnie. Umiem kontrować, jestem sprytniejszy i lepszy technicznie. Oglądałem jego walki, porównywałem nasze umiejętności. Kolejnym moim atutem jest siła. To będzie mocna i krwawa bitka, może się w niej zdarzyć wszystko, ale myślę, że wygram to na punkty

~ mówi pewny siebie Mateusz Polski.