Mateusz Borek przekazał kibicom bardzo złą informację

Organizator gali MB Boxing Night 6 Mateusz Borek przekazał dzisiaj bardzo gorzką informację, że 23 listopada nie dojdzie do walki wieczoru Roberta Parzęczewskiego z Ryanem Fordem. Dobra informacja jest taka, że impreza w ogóle się odbędzie, ale zostaje przeniesiona z Dąbrowy Górniczej do mniejszej hali w Radomiu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Krzysztof Włodarczyk: Nie będzie łatwo. Wideo TV Interia

- Dzisiaj mój nastrój jest taki, jak pogoda w Chorwacji, czyli smutny, melancholijny, a nawet trochę deszczowy, jednak trzeba zmierzyć się z rzeczywistością - zaczął w specjalnie opublikowanym nagraniu znany dziennikarz, a także organizator gal bokserskich pod szyldem swojej grupy, który przebywa w Zagrzebiu w związku z sobotnią galą mieszanych sztuk walki federacji KSW.

Reklama

W dalszej części materiału Borek doprecyzował, co się stało. - Trzy informacje: pierwsza bardzo zła. Podczas MB Boxing Night 6 nie będzie mógł boksować Robert Parzęczewski. Kilka dni temu już pisałem, że pewne informację przekażę w piątek. Robert nie jest w stanie boksować, nie jest dobrze z jego zdrowiem i nie chodzi o kontuzję mechaniczną, której by się nabawił. Pewne rzeczy próbowaliśmy ratować w szpitalu, jednak nie jest dobrze z jego ogólnym stanem. Potrzebuje kilka tygodni rehabilitacji i wypoczynku. Mam nadzieję, że walkę z Fordem zorganizujemy w przyszłym roku - powiedział.

Następnie przeszedł do neutralnego komunikatu: - Z racji tego, że nie ma już Damiana Jonaka i Parzęczewskiego, to uznałem, że przenosimy się do mniejszej hali. A więc gala nie w Dąbrowie Górniczej, ale za dwa tygodnie w Radomiu - doprecyzował dziennikarz.

Trzecia wiadomość w końcu była z tych dobrych. - Boksujemy. Mamy siedem walk. Jest Łaszczyk, Szymański, walkę o pas NABA w wadze ciężkiej Winters - Werwejko i mamy świetną walkę Ślusarczyk - Sęk. Będzie jeszcze niespodzianka, którą ogłoszę w sobotę. Chłopaki nie wyobrażali sobie tego, że odwołam galę, bo oni trenowali, chcą boksować i walczyć o swoją przyszłość - zakończył Borek.