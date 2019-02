Pięściarz wagi ciężkiej Mariusz Wach wystąpi 6 kwietnia na gali MB Boxing Night "Ostatni Taniec", która odbędzie się w katowickim Spodku. Na imprezie pojawi się także Tomasz Adamek, ale oficjalnie jeszcze nie wiadomo, w jaki sposób 42-latek definitywnie pożegna się z ringiem.

W głównych walkach gali, organizowanej przez Mateusza Borka, poza Wachem (33-4, 17 KO) wystąpią: Robert Parzęczewski (22-1, 15 KO), Damian Jonak (41-0-1, 21 KO) oraz Adam Balski (13-0, 8 KO).

Na plakacie promującym wydarzenie jest także anonsowana obecność Tomasza Adamka, który uroczyście zakończy karierę. Były mistrz świata dwóch kategorii wagowych miał do wyboru: stoczyć pożegnalny, benefisowy pojedynek lub ubrać się w garnitur i w ten sposób odebrać splendor za całe lata bogatej w sukcesy kariery. To, jaką decyzję podejmie "Góral", poznamy 10 lutego.



Organizator nawet nie ukrywa, że hasło gali "Ostatni Taniec" bezpośrednio nawiązuje do osoby Adamka.

Kolejne pojedynki gali MB Boxing Night będą odkrywane w kolejnych dniach.



