Zbigniew Czyż, Interia: Dziś zawalczysz w Warszawie podczas XVI Gali Biznes Boxing Polska. Jak jesteś przygotowany do walki z Piotrem Jóźwiakiem, szefem organizacji FEN?

Mariusz Wach: - Kilka razy w roku mam właśnie takie spotkania w ringu z osobami, które na co dzień nie uprawiają boksu, a które chcą się trochę pobawić w boks. Zaplanowane są trzy rundy po dwie minuty. Wiadomo że to jest walka charytatywna i podchodzę do niej bez żadnych emocji. Po prostu mam dać dobre show, a kibice którzy przyjdą na galę mają się dobrze bawić. Wiem, co robić w takiej walce, żeby rywalowi nie zrobić większej krzywdy.

Celem tej gali jest pomoc dla ratownictwa motocyklowego.

- To jest szczytny cel, zbieramy na karetkę pogotowia.

Przejdźmy do rozmowy o twoich profesjonalnych występach. Pod koniec maja miałeś walczyć z Mairisem Briedisem, który jednak zrezygnował z pojedynku. Jest szansa, że do tej walki dojdzie?

- Raczej nie. Co więcej, Briedis nie chce zapłacić zadatku w wysokości 10 tysięcy euro. Do tego pojedynku przygotowywałem się bardzo solidnie. Przez długi czas trenowałem w Poznaniu, następnie w Dzierżoniowie. Trochę zdrowia mnie to kosztowało. Wkrótce będziemy mądrzejsi w tej sprawie, co dalej.

No właśnie, co dalej?

- Na początku było tak, że mieliśmy się polubownie jakoś dogadać. Ale oni nie wywiązali się z kontraktu. Nie chcą dać zadatku, dlatego my teraz nie mamy nic do stracenia. Mamy swoich prawników, choć zdajemy sobie sprawę, że to będzie ciężka batalia.

Z tego, co wiem, będziecie się domagać pieniędzy w wysokości gaży za całą walkę, która miała się odbyć, czyli 100 tysięcy euro?

- Pieniądze są bardzo ważne i taka kwota każdemu by się przydała. Na ten moment się jednak tym nie podniecam.

Z ilu walk musiałeś zrezygnować w związku z tym, że miałeś podpisany kontrakt na walkę z Łotyszem?

- Miałem naprawdę ciekawe propozycje, chyba cztery, m.in. pojedynku z Chorwatem czy Bułgarem Kubratem Pulewem. Byłem jednak zablokowany kontraktem z Briedisem. Gdybym podjął jakieś rozmowy, to oni by mnie pozwali o odszkodowanie. Siedziałem cichutko i o niczym z nikim nie rozmawiałem. Sami teraz widzicie, jak to wyglądało, bo jego sztab trenerski rozmawiał o walce z polskim zawodnikiem (na wrzesień była wstępnie zaplanowana walka Michał Cieślak-Mairis Briedis - przyp. red). Siedzę w boksie już od tak dawna, że chyba nic mnie nie zaskoczy.

Ostatnią walkę stoczyłeś w grudniu ubiegłego roku w Londynie, przegraną z Hughiem Furym. Co potem się z tobą działo?

- W tej walce doznałem kontuzji. Trzy miesiące temu zrobiłem profesjonalne badania i okazało się, w tamtym pojedynku złamałem prawą dłoń z przemieszczeniem kości. Ona mnie pobolewała cały czas, myślałem, że tak ma być, że to może od starości. Potem przytrafił się mi jeszcze inny uraz i miałem przerwę od treningu. Ale myślę, że ona się mi przydała i dla mojego zdrowia wyjdzie tylko na dobre.

Jest szansa, że jeszcze w tym roku zobaczymy cię w ringu już w profesjonalnej walce?

- Są szanse, i to duże. Myślę, że lada dzień dowiecie się czegoś więcej. Są pewne klauzule poufności i nie mogę za bardzo o tym rozmawiać, ale są prowadzone bardzo zaawansowane rozmowy.

Kiedy i gdzie ta walka miałaby się odbyć?

- W grudniu w Polsce.

Rywal z zagranicy czy Polak?

- To bardzo dobry przeciwnik, bardzo dobrze znany polskiej publiczności.

Jak wyglądają obecnie twoje treningi?

- Przez ostatnie trzy miesiące miałem przerwę, praktycznie nic nie robiłem i trochę przytyłem. Powoli wracam już do coraz bardziej pełnego treningu. Ostatnio ćwiczyłem z chłopakami na Mazurach, byłem także w Szklarskiej Porębie. Teraz planuję wyjechać na dwa tygodnie w góry na obóz, poruszać się bardziej i pobiegać. Chcę dojść do w miarę normalnej formy. Następnie planuję treningi z Piotrem Wilczewskim w Dzierżoniowie.

Generalnie mieszkasz w Krakowie?

- Tak, ale to jest teraz takie życie na walizkach. Przyjeżdżam do domu, przepakowuję ją i jadę dalej.

Ile ważysz obecnie?

- Około 140 kilogramów.

W 2018 roku przegrałeś na punkty z Arturem Szpilką. Zadra związana z tamtą porażką w dalszym ciągu jest? Co byś powiedział, gdyby pojawiła się propozycja rewanżu?

- Na początku ta przegrana bardzo mnie bolała. Zawaliłem, że nie skończyłem pojedynku, Szpilce dużo pomogli sędziowie. I tyle. Na początku mówiłem nawet, że za rewanż nie chcę ani złotówki, że zawalczę za darmo, aby tylko rewanż się odbył. Teraz gdyby była taka opcja, tobym z niej skorzystał. Bardziej kierowałbym się jednak kibicami, chciałbym dla nich zawalczyć i zmazać z siebie tę zadrę. Uważam, że nasz pojedynek mógłby się dobrze sprzedać, dużo kibiców by ją oglądnęło.

Jest w ogóle jakiś prognostyk, że do walki mogłoby dojść?

- Na razie zero tematu. Ja też nie cisnę.

Po tej walce mieliście ze sobą jakiś kontakt?

- Tak, chyba raz spotkaliśmy się w Warszawie. W ringu to jest mój wróg, ale prywatnie to mój znajomy. Przed tamtą walką też się widywaliśmy. Jestem takim typem człowieka, że nie mam bolączki, aby się z kimś przywitać czy porozmawiać.

Jak wygląda teraz twoje życie prywatne?

- Syn ma 11 lat, od pięciu lat gra w piłkę, rozgrywa mecze ligowe w swojej kategorii wiekowej. Bardzo mu kibicuję i jak tylko mogę jeżdżę oglądać te mecze.

W ostatnich miesiącach z uwagi na pandemię żyjemy trochę inaczej. Jak ty wykorzystałeś ten czas?

- Początek pandemii był bardzo trudny. Potem jednak stopniowo otwierano kluby i siłownie. Kto miał jakieś dojścia to kombinował, żeby trenować, nie było z tym większego problemu. Dla mnie pandemia nie stanowiła większego problemu.

Z Mariuszem Wachem rozmawiał w Warszawie Zbigniew Czyż