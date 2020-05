​Wydaje się, że to przesądzone i już niebawem dojdzie do walki dwóch najsilniejszych ludzi na świecie. Mowa oczywiście o starciu Hafþóra Júlíusa Björnssona z Eddiem Hallem, do którego miało by dojść na zasadach boksu. Przypomnijmy, że obaj mogą pochwalić się rekordami w martwym ciągu.

Mamy też reakcję naszego mocarza Mariusza Pudzianowskiego, który w swoich czasach był niekwestionowanym królem w zawodach siłaczy.



43-latek dał do zrozumienia, że chętnie zmierzy się z Brytyjczykiem.

Dodajmy, że to nie pierwszy raz, gdy dojdzie do takiego starcia, bowiem nie tak dawno Alexander Emelianenko również na zasadach boksu zmierzył się z rosyjskim sztangistą.

- Eddie, jestem następny. Jestem gotowy do walki. Jestem tylko starym strongmanem - napisał Mariusz Pudzianowski.