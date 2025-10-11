Mariola Gołota przekazała ws. stanu zdrowia męża. Kibice mogą odetchnąć

Andrzej Gołota to bez wątpienia jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w historii polskiego boksu. Pprzez lata reprezentował on Polskę i Stany Zjednoczone, odnosząc sukcesy zarówno na ringach amatorskich, jak i zawodowych. Jako amator zdobył brązowy medal olimpijski w Seulu w 1988 roku, a także cztery razy sięgał po tytuł mistrza Polski. Po przejściu na zawodowstwo w latach 90. szybko zyskał międzynarodowy rozgłos. Jego walki z Riddickiem Bowem, Lennoxem Lewisem czy Mikiem Tysonem przeszły do historii boksu. Choć często towarzyszyły im kontrowersje, Gołota zapisał się w świadomości kibiców jako zawodnik o nieprzeciętnych umiejętnościach, sile i determinacji. Przez lata był uznawany za jednego z najlepszych ciężkich w świecie, a jego nazwisko do dziś budzi emocje wśród fanów sportów walki.

Ostatnio jednak nazwisko Gołoty pojawiło się w mediach nie z powodu boksu, lecz jego stanu zdrowia. 57-letni pięściarz przeszedł niedawno zabieg kardiologiczny w Świętokrzyskim Centrum Kardiologii w Kielcach. Była to konieczność po tym, jak podczas wizyty w Polsce - dokąd przyleciał m.in. na Forum Boksu - poczuł się gorzej. Na szczęście operacja przebiegła pomyślnie, a legenda polskiego boksu szybko wraca do sił. Gołota czuje się teraz znacznie lepiej, co potwierdza najnowsze zdjęcie opublikowane przez jego żonę, Mariolę.

Andrzej Gołota przeszedł poważną operację. Żona przerywa milczenie

W piątkowy wieczór w mediach społecznościowych Mariola Gołota zamieściła fotografię, która uspokoiła tysiące fanów sportowca. Na zdjęciu widać Andrzeja spacerującego z psem, uśmiechniętego i z podniesionym kciukiem, co jasno daje do zrozumienia, że sytuacja jest pod kontrolą. W podpisie pod zdjęciem żona boksera nie kryła wdzięczności wobec lekarzy i osób, które wspierały rodzinę w ostatnim czasie.

"Z wdzięcznością... Bardzo serdecznie dziękuję lekarzom oraz całemu zespołowi medycznemu w szpitalu w Kielcach, jak i w Szpitalu Bródnowskim, za troskliwą opiekę medyczną nad Andrzejem, a także naszym przyjaciołom, znajomym oraz kibicom Andrzeja za życzenia oraz modlitwę za zdrowie" - napisała Mariola Gołota.

Wpis szybko zebrał setki komentarzy i wyrazów wsparcia. Kibice dziękowali za dobre wieści, życząc "Andrew" szybkiego powrotu do pełni sił. Po latach rywalizacji w ringu Gołota znów pokazał, że potrafi walczyć - tym razem o własne zdrowie. Dzięki pomocy lekarzy, wsparciu żony i wiernych fanów, legenda polskiego boksu powoli odzyskuje formę i, jak się wydaje, nie zamierza się poddawać.

Andrzej Gołota Jakub Kamiński East News

Andrzej Gołota i Mariola Gołota East News East News

Andrzej Gołota z żoną Mariolą na finale "Tańca z gwiazdami" Engelbrecht AKPA