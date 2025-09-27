Marianna Schreiber podbiła Czechy. Kibice w euforii po jej walce

Marianna Schreiber kontra Gabriela Quinn było jednym ze starć gali Clash MMA 13: Stranger, która miała miejsce w czeskich Pardubicach. Walka trafiła na kartę główną i według oficjalnej rozpiski została zakontraktowana na trzy rundy po 3 minuty. Pojedynek miał typowo freakowe.

Znana polska osobowość internetowa, wchodziła do klatki jako doświadczona uczestniczka sceny freak-fightowej. W przeszłości występowała m.in. w federacjach CLOUT MMA i Prime Show MMA, gdzie jej występy i kontrowersyjne epizody przykuły uwagę mediów. To sprawiało, że pojedynek w Czechach był dla niej kolejną okazją, by pokazać się szerszej publice.

Gabriela "PlayStation Princess" Quinn nie należy do topowych influencerek nawet w Czechach. Zestawiona została ze Schreiber z powodu skrajnie odmiennych poglądów, co miało podgrzać atmosferę przed walką.

Ostatecznie obie pojawiły się w klatce i wybił pierwszy gong. Od pierwszych sekund jednak pojedynek wyglądał bardzo źle. Trudno było dopatrzeć się jakiejkolwiek techniki. W pewnym momencie Polka kopnęła, a walka toczyła się w formule bokserskiej. Po reprymendzie od sędziego panie wróciły do wymian.

Trzymania gardy i prawidłowych ciosów było bardzo mało. Schreiber sygnalizowała problem z włosami, które ciągle się rozpinały. W oczach "Princess" było widać gniew, a polska aktywistka wyglądała na zmęczoną.

Koniec końców doszło do decyzji sędziowskiej. Trzeba przyznać, że było to bardzo trudne "starcie" do punktowania. Ostatecznie konferansjer wykrzyczał nazwisko Marianny Schreiber i w obozie Polki nastąpił wybuch radości.

Czescy kibice również radośnie zareagowali na zwycięstwo Polki. Natomiast przy wypowiedziach przeciwniczki można było usłyszeć głośne gwizdy i buczenie.

