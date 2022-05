Maria Andrejczyk po zmianie trenera: Dla mnie to uwolnienie

Wicemistrzyni olimpijska z Pekinu przez 14 lat pracowała z Karolem Sikorskim. U progu sezonu letniego dokonała zmiany trenera. Współpracuje teraz z Finem Pettrim Piironenem.

Polka entuzjastycznie zapatruje się na tę zmianę. Jest bardzo zmotywowana i podekscytowana.

- Dla mnie to uwolnienie, wyzwolenie. Czuję się, jak nowa osoba. Jestem przeszczęśliwa, że taka zmiana nastała w moim życiu. Oczywiście w głowie jest pewien strach, wątpliwość, świadomość tego, że są oczekiwania, ale cieszę się jak małe dziecko - powiedziała Andrejczyk w rozmowie z TVPSport.pl.

Polka nie zamierza się jednak przeprowadzać. Jej bazą będą rodzinne Suwałki. Stamtąd będzie, co jakiś czas, jeździć do Finlandii.

- Suwałki były, są i będą moim domem. Nigdzie się stąd nie wybieram. Do Finlandii będę wylatywać tylko na zgrupowania. Z racji tego, że jest tam mój trener, to pewnie będę tam spędzać np. całą zimę, choć na święta będę wracać do domu! - przyznała.