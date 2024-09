Marcin Najman nie próżnuje. Po tym, jak październikowa gala Clout MMA 6 została przesunięta, gwiazdor postanowił porozmawiać z innymi federacjami freak fightowymi, aby jego treningi i przygotowania do występu w oktagonie nie poszły na marne. Teraz ogłoszono, że "Cesarz" już za kilka dni wystąpi na gali Fame: The Freak. Dla fightera będzie to powrót do federacji po kilku latach. Bardziej szokuje jednak to, z kim "El Testosteron" zmierzy się w klatce.