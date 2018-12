- Osobiście złożyłem pozew przeciwko TVP, ze względu na niewykonanie przez nich umowy - grzmi Marcin Najman, który pozwał Telewizję Polską za majową Narodową Galę Boksu. Jak twierdzi, jego spółka mogła stracić nawet 1,5 mln zł.

Narodowa Gala Boksu na PGE Narodowym nie przyniosła sukcesu sportowego, ani finansowego.



Samemu Najmanowi, organizatorowi całego wydarzenia, nie udała się także walka z Łotyszem Rihardem Bigisem, z którym przegrał przed czasem przez kontuzję.

Jak się okazuje, Najman za część strat finansowych obwinia TVP, którą pozwał do sądu.



Niedawno w "Fakcie" Najman tak tłumaczył swoje pretensje do telewizji: "Poza granicami Polski gala miała być dostępna w systemie PPV (koszt 20 dolarów za dostęp) wyłącznie na naszej stronie narodowagalaboksu.pl. Niestety TVP nie zastosowała lub zastosowała w sposób wadliwy geoblokadę, gdyż gala była na żywo dostępna na całym świecie na stronie internetowej TVP oraz w przekazie telewizyjnym. W efekcie wszyscy za granicą oglądali galę bez opłat, a moja spółka ND Promotion poniosła z tego tytułu gigantyczne straty oscylujące w kwocie 1,5 miliona złotych".

W swoim wpisie na Facebooku Najman nie krył rozczarowania rzekomymi działaniami telewizji.

"Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Zabiegałem wiele miesięcy, by rozwiązać ten spór ugodą i porozumieniem. Chociażby ze względu na długoletnią współpracę i sentyment do TVP. Niestety TVP idzie w zaparte, a słowa nowego szefa sportu, cytuje 'że to stek bzdur' przelały czarę goryczy" - napisał organizator Narodowej Gali Boksu.

