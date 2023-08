Marcin Najman zarzuca Ołeksandrowi Usykowi aktorstwo w walce z Danielem Dubois

Usyk po chwili przymusowej przerwy wstał i do końca pojedynku nie dał już rywalowi szans na zbliżenie się do wygranej. Sam z kolei najpierw w 8. rundzie po raz pierwszy powalił rywala na deski, a w kolejnej zrobił to jeszcze raz, tym razem już kończąc pojedynek . Obóz Dubois wściekał się po zakończeniu pojedynku, a Frank Warren wprost zapowiadał interwencję u władz WBA, by wynik walki został zmieniony na no contest, a jeśli nie, to żeby federacja zapewniła jego zawodnikowi rewanż. "Zostałem oszukany, bo wygrałem tę walkę" - wściekał się jeszcze w ringu Dubois.