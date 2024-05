Marcin Gortat zwrócił się do Artura Szpilki po przegranej walce. Co za słowa

Artur Szpilka z pewnością nie będzie wspominał dobrze występu na gali XTB KSW 94. Późnym wieczorem 11 maja utytułowany pięściarz po raz czwarty w karierze wszedł do oktagonu w roli zawodnika MMA. Tym razem przyszło mu zmierzyć się z Arkadiuszem Wrzoskiem, a więc fighterem, który podobnie jak on swoją przygodę z mieszanymi sztukami walki rozpoczął w 2022 roku i do tej pory nie zaznał w klatce smaku porażki. Do tej pory bowiem wygrywał on pojedynki z rodakiem Tomaszem Sararą, Słowakiem Tomasem Moźnym, Rumunem Bogdanem Stoicą oraz Chorwatem Ivanem Vitasoviciem. "Szpila" natomiast triumfował nad Serhijem Radczenko, Denisem Załęckim i Mariuszem Pudzianowskim.

