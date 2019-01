​- Teraz Broner, a potem jeszcze jedna walka - mówi Manny Pacquiao (60-7-2, 39 KO). - Dzięki tej wygranej zostanę prawdziwą ikoną tego sportu - ripostuje Adrien Broner (33-3-1, 24 KO). Walka już w sobotę 19 stycznia!

- Będę czuł kiedy nadejdzie mój koniec. Teraz już nie kieruję się głową, tylko staram się słuchać własnego organizmu. Nie czuję się czterdziestolatkiem i kontynuuję swoją podróż. Osiągnąłem wszystko o czym zamarzyłem, chcę jednak, by moje nazwisko nadal było na szczycie - powiedział Pacquiao.

- Dam znów kibicom pokaz szybkości i siły, jaką prezentowałem kiedyś. Nie znaczy to natomiast, że traktuję ten pojedynek nie do końca poważnie. Broner też jest przecież szybki i dobrze boksuje, lecz w dniu walki będę w szczytowej formie. Trenowałem naprawdę bardzo ciężko, a wszystko po to, by efektownie zwyciężyć - nie ukrywa swoich aspiracji "Pac-Man".

- Dorastałem oglądając walki Pacquiao, zawsze więc chciałem się z nim zmierzyć. To dla mnie początek czegoś jeszcze większego. Zawsze chciałem być legendą oraz ikoną boksu, a dzięki wygranej nad kimś takim osiągnę to wszystko w ciągu jednej nocy. On już był nokautowany, leżał też wiele razy na deskach, uważam więc, że mam narzędzia potrzebne do wygranej - odpowiada "The Problem".

Pojedynek w nocy z 19 na 20 stycznia w Las Vegas. Jego stawką będzie należący do Filipińczyka pas mistrza świata federacji WBA kategorii półśredniej.