Mamed Chalidow po latach przerywa milczenie. Chodzi o jego żonę

Jak się ożeniłem z Ewą, to byłem słabym muzułmaninem. Byłem bardzo słaby. Z czasem pewne sytuacje, które były w moim życiu wzmocniły mnie w mojej wierze. Na tym przykładzie poszła za mną Ewa, widziała, że to jest właściwa droga. Miała dużo pytań, znalazła na nie odpowiedzi w koranie. Była wierzącą chrześcijanką, która miała wiele pytań, ale nie widziała tam odpowiedzi. [...] Wiele sytuacji w moim życiu pokazało mi, że jedyna droga, która będzie właściwa, to będzie koran. On mnie ratował w wielu sytuacjach. Podejściem do życia, jak żyć, czym się kierować. Trzy proc. koranu to są zakazy i nakazy, 97 proc. mówi jak żyć, jak funkcjonować. Jest drogowskazem

~ wyznał.