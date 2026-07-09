Mamed Ch. skazany na półtora roku więzienia. Tak zareagowała KSW

Kacper Dąderewicz

Kacper Dąderewicz

Federacja KSW zareagowała na decyzję sądu dotyczącą Mameda Ch. Legendarny zawodnik mma został skazany na półtora roku więzienia oraz grzywnę - wyrok jest nieprawomocny. Martin Lewandowski na specjalnym spotkaniu dla reklamodawców odpowiedział, czy decyzja sądu wpływa w jakiś sposób na plany organizacji.

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Mamed Ch.ADAM JANKOWSKI/REPORTER East News

W środę 8 lipca pojawiła się informacja o decyzji sądu w Tarnowskich Górach, który skazał Mameda Ch. na 1,5 roku więzienia i karę grzywny w wysokości 280 tysięcy złotych.

Legendarnemu zawodnikowi mma zarzuca się m.in. nabywanie samochodów pochodzących z działalności przestępczej, zlecenie zniszczenia mienia, puszczanie w obieg falsyfikatów banknotów euro na terenie Słowacji czy naruszenie nietykalności funkcjonariusza policji.

Zawodnik MMA Mamed Ch. skazany

Wyrok, który zapadł ws. Mameda Ch. jest nieprawomocny. Sąd odrzucił wniosek prokuratury o zastosowanie aresztu wzgledem Mameda Ch.

Mamed Ch. skazany. KSW reaguje na decyzję sądu

Teraz głos w sprawie zabrał Martin Lewandowski - współwłaściciel organizacji KSW, której Mamed Ch. jest niekwestionowaną legendą. Działacz ujawnił plany feeracji względem zawodnika.

- Wyrok jest nieprawomocny. Wiem, że będzie w tej sprawie składana apelacja. Mamed jak każdy polski obywatel korzysta z prawa domniemania niewinności. Na dzień dzisiejszy sytuacja nie wypływa na nasze plany względem Mameda - skomentował Martin Lewandowski podczas spotkania z reklamodawcami.

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Oznacza to, że nadal istnieje szansa na to, iż grudniowa walka Mameda Ch. w Gliwicach się odbędzie. Federacja ma zamiar realizować ustalony wcześniej plan.

Mamed Ch. już wcześniej wystosował oświadczenie dotyczące decyzji sądu. Pisał w nim m.in. to, na co powołał się Lewandowski - że wyrok jest nieprawomocny.

- Wyrok Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach nie jest prawomocny. Przyjąłem go do wiadomości, ale jest to rozstrzygnięcie, z którym nie mogę się zgodzić. W związku z powyższym będę się od niego odwoływał - oświadczył Mamed Ch.

Tutaj można przeczytać pełne oświadczenie zawodnika.

Mamed Ch.
Mamed Ch.Grzegorz WajdaEast News


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