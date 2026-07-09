Mamed Ch. skazany na półtora roku więzienia. Tak zareagowała KSW

W środę 8 lipca pojawiła się informacja o decyzji sądu w Tarnowskich Górach, który skazał Mameda Ch. na 1,5 roku więzienia i karę grzywny w wysokości 280 tysięcy złotych.

Legendarnemu zawodnikowi mma zarzuca się m.in. nabywanie samochodów pochodzących z działalności przestępczej, zlecenie zniszczenia mienia, puszczanie w obieg falsyfikatów banknotów euro na terenie Słowacji czy naruszenie nietykalności funkcjonariusza policji.

Zawodnik MMA Mamed Ch. skazany

Wyrok, który zapadł ws. Mameda Ch. jest nieprawomocny. Sąd odrzucił wniosek prokuratury o zastosowanie aresztu wzgledem Mameda Ch.

Mamed Ch. skazany. KSW reaguje na decyzję sądu

Teraz głos w sprawie zabrał Martin Lewandowski - współwłaściciel organizacji KSW, której Mamed Ch. jest niekwestionowaną legendą. Działacz ujawnił plany feeracji względem zawodnika.

- Wyrok jest nieprawomocny. Wiem, że będzie w tej sprawie składana apelacja. Mamed jak każdy polski obywatel korzysta z prawa domniemania niewinności. Na dzień dzisiejszy sytuacja nie wypływa na nasze plany względem Mameda - skomentował Martin Lewandowski podczas spotkania z reklamodawcami.

Oznacza to, że nadal istnieje szansa na to, iż grudniowa walka Mameda Ch. w Gliwicach się odbędzie. Federacja ma zamiar realizować ustalony wcześniej plan.

Mamed Ch. już wcześniej wystosował oświadczenie dotyczące decyzji sądu. Pisał w nim m.in. to, na co powołał się Lewandowski - że wyrok jest nieprawomocny.

- Wyrok Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach nie jest prawomocny. Przyjąłem go do wiadomości, ale jest to rozstrzygnięcie, z którym nie mogę się zgodzić. W związku z powyższym będę się od niego odwoływał - oświadczył Mamed Ch.

Tutaj można przeczytać pełne oświadczenie zawodnika.

Mamed Ch. Grzegorz Wajda East News





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