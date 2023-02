Łukasz Stanioch: "Przeniosłem sportową złość na treningi i jestem gotowy na kolejne wyzwania"

W co-main evencie imprezy dojdzie do rewanżowej walki pomiędzy Łukaszem Staniochem (9-1), a Robertem Talarkiem (27-16-3), którzy zaboksują na dystansie 8 rund. Dla Staniocha będzie to pierwszy występ od czasu wrześniowej porażki przez techniczną decyzję w starciu z dawnym mistrzem Europy Khorenem Gevorem.

- Ta porażka była dla mnie cenną lekcją, z której wyciągnąłem naprawdę bardzo, bardzo dużo - zapewnia 28-letni Łukasz Stanioch. - Na początku ciężko było mi się z nią pogodzić, w samej walce dopiero zaczynałem się rozkręcać, ale pech chciał, że skończyło się to w taki sposób. Rozcięty łuk brwiowy, przerwana walka, liczenie punktów i niestety ręka Gevora uniesiona w geście zwycięstwa. Po walce miałem w sobie bardzo dużo sportowej złości. Chciałem ją jak najszybciej przenieść na treningi, dlatego od razu wróciłem na salę. Nie chciałem odpoczywać, nie byłem zmęczony, chciałem tylko dalej ciężko pracować. Przez to też podjąłem decyzję o powrocie do boksu olimpijskiego, chciałem zebrać jeszcze więcej doświadczenia i częściej rywalizować. Po drodze wywalczyłem tytuł Mistrza Polski. Czuję, że nic nie dzieje się bez przyczyny, świetnie wykorzystałem ten czas i to wszystko przygotowało mnie na kolejne wyzwanie jakim będzie rewanżowy pojedynek z doświadczonym Robertem Talarkiem.