Walka Łukasza Różańskiego z Alenem Babiciem będzie "wisienką na torcie" gali Knockout Boxing Night 27 . Polak o pas federacji WBC powalczy 22 kwietnia, w najbliższą sobotę. Choć to właśnie to starcie będzie obarczone największym ciężarem gatunkowym, nie zabraknie innych, interesujących pojedynków. W akcji zaprezentują się między innymi notowany w szerokiej czołówce wagi ciężkiej Martin Bakole, Laura Grzyb , która stanie do walki o pas Mistrzyni Europy oraz znany polskiej publiczności doskonale Michał Cieślak .

Łukasz Różański - Alen Babić. Ceremonia ważenia za nami

Sam pięściarz, który stanie w sobotę do walki o pas kilka dni temu rozmawiał z Interią. "Celem jest zapanowanie nad emocjami i każdy chce mieć nad nimi kontrolę, jednak czasami się nie da. To jest właśnie sport, jego piękno i sól boksu, że są pewne rzeczy, których nie da się przewidzieć. Niemniej wszystko to, co miałem zrobić, wypracowałem i teraz trzeba tylko i aż zaprezentować tę wisienkę na torcie" - opowiadał Arturowi Gacowi.