Pięściarz z Rzeszowa poleciał do Meksyku na zjazd World Boxing Council z promotorem Andrzejem Wasilewskim i dwoma kolegami z grupy - Mateuszem Masternakiem oraz Fiodorem Czerkaszynem. Każdy z nich szybko podskoczył w rankingu WBC - Łukasz z czwartego na drugie miejsce. Wyprzedza go jedynie Jewgienij Romanow (16-0, 11 KO). Skąd więc przekonanie o mistrzowskim podejściu Różańskiego?

Otóż włodarze WBC narzucają nowemu mistrzowi dwie obowiązkowe obrony z dwoma najwyżej notowanymi bokserami. Najpierw więc Rivas będzie musiał się spotkać z Rosjaninem, a potem na lepszego z tej dwójki zapoluje Różański.

Reklama

I może właśnie dlatego tak dużą chrapkę na walkę z Łukaszem ma Krzysztof "Diablo" Włodarczyk (60-4-1, 40 KO).



Zasady plebiscytu As Sportu 2021 możesz przeczytać w tym miejscu.



By przejść do głosowania - kliknij w tym miejscu!





Zdjęcie As Sportu 2021 - głosowanie / INTERIA.PL