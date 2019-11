Znakomity Luis Ortiz (31-2, 26 KO) prowadził w rewanżowej walce z mistrzem świata WBC wagi ciężkiej Deontayem Wilderem (42-0-1, 41 KO), ale ponownie musiał uznać jego wyższość. W siódmej rundzie "Bronze Bomber" wyprowadził atomowy cios, którym odwrócił losy pojedynku.

Czy to koniec mistrzowskich ambicji Kubańczyka? Bokser nie daje jeszcze na to pytanie odpowiedzi, ale nie wygląda też na przesadnie przygnębionego porażką.



- Czy walczyłem lepiej niż w pierwszej walce? Oczywiście, na 100 procent, wszyscy widzieli, jak pracowałem, jak mocno byłem skoncentrowany. Wszyscy widzieli, co zrobiłem w ringu. Chcę nadal iść do przodu i nie spoglądać w tył. Jestem dumny ze swojej rodziny i ze wszystkich, który mnie wspierają. Kocham Boga i przepełnia mnie szczęście - powiedział "King Kong" po konfrontacji z "Bronze Bomberem".



Wilder pozostaje jedynym zawodnikiem, którego nie zdołał pokonać na zawodowstwie Kubańczyk. Czy Ortiz będzie kontynuował swoją bardzo ciekawą, ale wciąż nie dopełnioną mistrzostwem karierę? Z pewnością teraz porzebuje porządnego odpoczynku, odpowiedź poznamy być może jeszcze w tym roku. Na razie wygląda na to, że "King Kong" nadal jest głodny tytułu.



Oceniając walkę, nie można w pełni polegać na statystykach Compubox, ale często oddają one dobrze pewne elementy pojedynku.



Przede wszystkim statystyki nie oddają dominacji Ortiza, który wygrał wojnę o kontrolę nad pojedynkiem. Inna sprawa, że to Wilder w decydującym momencie przygotował sobie lewą ręką miejsce do zadania kończącego ciosu.



W statystykach walka wygląda na wyrównaną, w rzeczywistości Kubańczyk wygrywał i wydawało się, że dobrze "czyta" boks Wildera. Jego celne uderzenia były bardziej soczyste i robiły na mistrzu wrażenie. Ostatecznie jednak skończyło się tak, jak zawsze. Deontay Wilder to killer najwyższej próby.



Wilder vs Ortiz II - statystyki ciosów:

Wszystkie ciosy (w nawiasie ciosy na korpus):

Wilder - 34 (7) z 184, 18,5 procent skuteczności

Ortiz - 35 (11) z 179, 19.6



Ciosy proste przednią ręką (w nawiasie ciosy na korpus):

Wilder - 17 (1) z 130, 13.1 procent

Ortiz - 7 (1) z 77, 9.1 procent



Ciosy mocne (w nawiasie ciosy na korpus):

Wilder - 17 (6) z 54, 31.5 procent

Ortiz - 28 (10) z 102, 27.5