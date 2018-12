Luis Ortiz chętny na walkę z Joe'm Joyce'em

Dwa dni temu pięściarz Joe Joyce (7-0, 7 KO) wyraził chęć walki z Luisem Ortizem (30-1, 26 KO). Kubańczyk oficjalnie przyjął zaproszenie.

W sobotę obaj panowie wystąpili podczas gali Wilder vs Fury w Los Angeles. Joyce znokautował w pierwszej rundzie Joe Hanksa, zaś Ortiz zastopował w dziesiątej odsłonie Travisa Kauffmana. Czy wkrótce staną naprzeciw siebie?

- Chętnie się z nim spotkam i zadam mu pierwszą porażkę w karierze. Chcę tylko by zapamiętał, że to on mnie wyzwał do walki, a nie ja jego - powiedział Ortiz.



- Ja nie odrzucam wyzwań i pojedynków. Wykonuję dobrze swoją robotę, boks to wyżywienie dla mojej rodziny, więc krótko, przyjmuję wyzwanie - stwierdził.



- Zróbmy to. Chcę walczyć z Wilderem, Joshuą albo Furym, ale jeśli nie uda się doprowadzić do takich potyczek, wówczas chętnie skrzyżuję rękawice z Whyte'em, Powietkinem albo właśnie Joyce'em - powiedział "King Kong".