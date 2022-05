Łomaczenko uraził Ukraińców! "W szale zwycięstwa przebił dno!"

Na początku marca Łomaczenko wzbudzał podziw

Na początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę Wasyl Łomaczenko zbierał same pochlebne recenzje. Utytułowany pięściarz, który w 2019 r. zunifikował tytuły WBC, WBO i WBA w boksie zawodowym, po wybuchu wojny wrócił na Ukrainę, by wstąpić do oddziałów obrony terytorialnej w rodzinnym Białogrodzie nad Dniestrem.

Nierozważny post Łomaczenki wywołał burzę

Od wczoraj (poniedziałek) wokół Łomaczenki narosło sporo kontrowersji. Wszystko przez zdjęcie, jakie opublikował w mediach społecznościowych z Białogrodu nad Dniestrem, w obwodzie odeskim.

"Dziękuję Dziadkowi za zwycięstwo! Z okazji Dnia Zwycięstwa!" - napisał Łomaczenko.

W ukraińskich mediach zawrzało. "Łomaczenko znowu uczestniczył w szale zwycięstwa" - krytykował ukraiński "Sport", wskazując na fakt, że Dzień Zwycięstwa to kolejny gwóźdź programu propagandy Kremla, który w tym samym czasie morduje niewinnych ludzi na Ukrainie.

"Łomaczenko przebił dno. Pomimo wtargnięcia wojsk rosyjskich uczcił tak zwany Dzień Zwycięstwa, który jest jednym z ważniejszych symboli putinowskiego szału zwycięstwa" grzmi "Sport"

"Sport" przypomniał, że cały świat fetuje Dzień Zwycięstwa 8 maja, bo wtedy III Rzesza podpisała akt kapitulacji.

Wpis Łomaczenki wywołał olbrzymie emocje, zebrał blisko cztery tysiące komentarzy. Rosjanie chwalą go za pamięć i oddawanie czci starszym pokoleniom, a Ukraińcy potępiają za - lekko ujmując - nietakt i stawanie w jednym szeregu z najeźdźcami.

"Obyś zginął! Twoi zwycięzcy już gniją... O zwycięstwie możesz tylko pomarzyć. Wstyd rosyjskiej armii. Wstyd! Chwała Siłom Zbrojnym Ukrainy! Nasi wojownicy, odważni i najsilniejsi są najsilniejsi! Nasza duma" - napisała Łomaczence Ukrainka Katia.

MiBi