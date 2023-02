Lodzik z pasem mistrzowskim! Efektowny nokaut na Babilon Boxing Show

Babilon Boxing Show. Efektowny nokaut w wykonaniu Piotra Stępnia

W drugim pojedynku tej gali (zakontraktowanym w limicie do 76,2 kg) swój zawodowy debiut zaliczył Rafał Dudek, były kickboxer. Jego rywalem był niewiele bardziej doświadczony Artem Razik, mogący się pochwalić rekordem 1-0. Dudek był wyraźnie zmotywowany swoją premierową walką i odważnie ruszał do przodu, regularnie odpowiadał mu jednak Ukrainiec. W efekcie oglądaliśmy energiczne, wyrównwane starcie. Tak też widzieli do sędziowie, którzy ostatecznie ocenili czterorundowy pojedynek na remis.