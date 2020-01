Francisco Salazar z portalu boxingscene.com, popularnej witryny o boksie, pokusił się o stworzenie listy jedenastu najlepszych, możliwych do zorganizowania w 2020 roku potyczek.

Publicysta w swoim tekście nie pominął naszego Adama Kownackiego (20-0, 15 KO). Efektownie walczący "Baby Face" miałby być idealnym przeciwnikiem na świetne widowisko dla Andy'ego Ruiza Jr (33-2, 22 KO).



- Jeden z kolegów ostatnio zapytał mnie, co sądzę o walce Ruiza Jr z Breazeale'em. Ja zadałem inne pytanie. Spytałem o opinię na temat batalii Ruiza z Kownackim. Koledze opadła szczęka, co musiało znaczyć, że ten pomysł mu się podoba. Mówi się, że Kownacki wraca w marcu, ale co byście powiedzieli na Ruiz Jr vs Kownacki w sierpniu lub we wrześniu na Brooklynie? Ja się na to piszę! - napisał Salazar.



Oto pełne zestawienie walk, które dziennikarz wspomnianego serwisu chciałby zobaczyć w najbliższych miesiącach:

1. Josh Taylor-Jose Ramirez

2. Regis Prograis-Maurice Hooker

3. Terence Crawford-Shawn Porter

4. Naoya Inoue-Nordine Oubaali

5. Juan Francisco Estrada-Srisaket Sor Rungvisai

6. Miguel Berchelt-Oscar Valdez

7. Canelo Alvarez-Callum Smith

8. Julian Williams-Jermell Charlo

9. Andy Ruiz-Adam Kownacki

10. Oleksandr Usyk - każdy zawodnik wagi ciężkiej

11. Giennadij Golovkin-Demetrius Andrade

11a. Kosei Tanaka-Julio Cesar Martinez