List gratulacyjny od Putina. Grzeje się w blasku złota

Tam Rosjanie mogą prezentować symbole narodowe

Jak doszło do tego, że sportowcy z Rosji i Białorusi mogli wziąć udział w mistrzostwach świata w New Dehli? Kluczowe znaczenie miał fakt, że na czele Międzynarodowej Federacji Bokserskiej stoi Rosjanin, Umar Kremlow, bliski znajomy Władimira Putina. Ponadto sponsorem imprezy jest Gazprom, czyli rosyjski koncern państwowy i największy na świecie wydobywca gazu ziemnego - wprowadził do mistrzostw nagrody o łącznej wartości 2,4 miliona dolarów. Organizacja nie znajduje się w strukturach MKOl, a więc oficjalny zakaz dopuszczania zawodników pochodzących z dwóch wspomnianych krajów jej nie obejmował. Ze względu na to wystawienie ich do rywalizacji na MŚ było o wiele łatwiejsze. Wywołało jednak wielki skandal i powszechna opinię, że boks jako dyscyplina sportowa z wieloletnią tradycją został splamiony.