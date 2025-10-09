Osiem medali, trzy finały juniorskich mistrzostw Europy dla Polski - to już wiedzieliśmy po wtorkowych i środowych półfinałach. W czwartek zmagania w Ostrawie wkroczyły w ostatni etap: zaplanowano wszystkie walki finałowe. Także i te z reprezentantami Polski.

Jako pierwsza w ringu pojawiła się Zuzanna Gołębiewska - zadanie miała arcytrudne, rywalizowała z wicemistrzynią świata z zeszłego roku z Budvy - Maloe Teresi. Pięściarka z Francji była wyraźnie lepsza, zwłaszcza w drugim i trzecim starciu. Wygrała 5:0, zgarnęła złoto.

A później pojawił się Fabian Urbański, który w porywającym stylu trafił do finału, bezdyskusyjnie pokonując mocnego Węgra Sandora Varadiego.

Rok temu w Budvie Polak sięgnął po brąz mistrzostw świata, minimalnie przegrywając półfinał z Kazachem Begalijewem, późniejszym złotym medalistą. Na kartach czterech sędziów był wtedy remis, tylko dwóch wskazało w tej sytuacji na naszego zawodnika. Teraz Urbański przeszedł do wyższej kategorii 80 kg.

Boks. Fabian Urbański mistrzem Europy juniorów w Ostrawie. Popis Polaka w finale

Rywalem Polaka był Davit Mchecadze, jeden z pięciu reprezentantów Gruzji w finałowych starciach w Ostrawie. Co dobitnie świadczy o aspiracjach tego kraju w przyszłości i chęci podążania ścieżką Uzbakiestanu.

Fabiański zaczął walkę dość spokojnie, jak na swoje możliwości. Walczy z odwrotnej pozycji, Gruzinowi ciężko było się dopasować. Gdy zaś rywalizacja toczyła się w dystansie, szybszy Polak nie zostawiał złudzeń.

To po jego dwóch mocnych lewych Mchecadze został wyliczony jeszcze przed gongiem. Przewaga Urbańskiego była wyraźna, Polak kontrolował rywalizację także w drugiej rundzie. Rywal dążył do zwarć, starał się spychać Polaka na liny, szukał ciosów na korpus. I nic mu to dawało.

Niewiele zresztą zabrakło, by ten finał zakończył się przed upływem dziewięciu minut. Mchecadze w trzeciej rundzie wylądował na deskach, zresztą już chwilę wcześniej się zatoczył po ciosie Polaka. Kolejny go powalił, choć sam pokazywał sędziemu, że... się poślizgnął. A później było trzecie liczenie. Brakowało jeszcze jednego, które by zakończyło walkę.

Fabian Urbański mistrzem Europy screen za Youtube/ČBA - Česká boxerská asociace materiał zewnętrzny

Polak do niego nie dążył za wszelką cenę. Raczej prowokował rywala nisko opuszczonymi rękami, zachęcał go do ataków. A sam był szybszy, znakomicie balansował, fenomenalnie pracował na nogach, momentalnie odpowiadał z kontry.

Gdy więc skończyli trzecią rundę, nie było wątpliwości, kto tu wygra. I oczywiście ręka Urbańskiego powędrowała w górę.

Wiele wskazuje na to, że rośnie nam pięściarz, który wkrótce może znaleźć się w europejskiej czołówce. Tej seniorskiej.

W sesji wieczornej w finale rywalizować będzie jeszcze Kajetan Bajzert (85 kg).

