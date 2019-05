​Są tacy, którzy nie dają Andy'emu Ruizowi Jr (32-1, 21 KO) żadnych szans w konfrontacji z Anthonym Joshuą (22-0, 21 KO). Amerykanin z meksykańskimi korzeniami zastąpił na pięć tygodni przed terminem złapanego na dopingu Jarrella Millera i 1 czerwca w Nowym Jorku zaatakuje mistrza świata wagi ciężkiej federacji IBF/WBA/WBO.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Coraz bliżej walki. Zaczepki Ruiza, spokój Joshuy. Wideo INTERIA.TV

Faworyt jest oczywiście jeden, ale challengera wcale nie skreślają dawni mistrzowie, wielkie postacie swoich epok - Lennox Lewis oraz George Foreman.

Reklama

- Wiecie co? Moim zdaniem to naprawdę dobre zestawienie. Ruiz ma ciężkie ręce. Brakuje mu co prawda trochę doświadczenia w walkach na najwyższym poziomie, ale jeśli bardzo będzie chciał wygrać i da z siebie wszystko, walka może być ciekawa. Oczywiście Joshua chciał kogoś innego, ale nagle potrzebowali zmiennika i dlatego uważam, że to dobry rywal - stwierdził Lewis.

- Joshua to naprawdę fantastyczny zawodnik i atleta. On nie tylko jest duży, lecz również bardzo atletyczny. Możesz być olbrzymem, lecz jeśli nie masz talentu, to nie będziesz dobrym bokserem, a Anthony ma jedno i drugie. Ciężko będzie go pobić, tym bardziej, że Ruiz w ostatnich dwóch latach nie mierzył się z podobnym bokserem. Z drugiej strony Ruiz to twardy zawodnik, który łatwo się nie podda, więc walka powinna być interesująca - dodał Foreman.