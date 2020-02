Lennox Lewis: Wilder i Fury to liderzy, Joshua jest numerem trzy

Wielki Lennox Lewis stawia bohaterów sobotniej walki w Las Vegas - mistrza świata WBC Deontaya Wildera (42-0-1, 41 KO) i byłego czempiona Tysona Fury'ego (29-0-1, 20 KO) na szczycie wagi ciężkiej. Według Lewisa czempion IBF, WBA i WBO, Anthony Joshua (23-1, 21 KO) jest numerem trzy.

- W tej chwili numerem jeden w wadze ciężkiej jest Deontay, ze względu na to, jak zaprezentował się w swoich dwóch ostatnich walkach. Wilder i Fury to numer jeden i numer dwa. Mogą się zamieniać miejscami w zależności od rankingu. W sobotę ostatecznie udowodnią, kto jest numerem jeden, a kto zajmuje drugą pozycję - powiedział Lewis.



- Musi dojść do walki zwycięzcy Fury vs Wilder II z numerem trzy, Anthonym Joshuą, który posiada trzy pasy mistrzowskie. Musimy czekać na walkę, która wyłoni niekwestionowanego czempiona - dodał ostatni niekwestionowany mistrz królewskiej dywizji, którego stosunki z Joshuą od dawna nie są nota bene najlepsze.