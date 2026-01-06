Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lennox Lewis po latach ujawnił o Gołocie. Naprawdę powiedział to o Polaku

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Lennox Lewis ponad ćwierć wieku temu mierzył się z Andrzejem Gołotą, pokonując "Andrew" już w pierwszej rundzie przez nokaut. Po latach od tamego wydarzenia, Brytyjczyk miał okazję opowiedzieć polskim mediom o swoim podejściu do Gołoty, który wtedy był dość kontrowersyjną postacią, ze względu na dykswalifikacje w starciach z Riddickiem Bowe. Lewis nie ukrywał jednak, że ma ogromny szacunek do Polaka i jest pod wrażeniem tego, jak wiele osiągnął.

Mężczyzna w garniturze siedzący przy stole podczas oficjalnego wydarzenia, w tle rozmyte sylwetki innych osób, w prawym górnym rogu wyeksponowany portret innego mężczyzny w kapeluszu.
Andrzej Gołota i Lennox LewisTOMASZ RADZIK/AGENCJA SE/East News, ROBERT ZALEWSKI/East NewsEast News

Walki Andrzeja Gołoty sprawiały, że Polacy byli w stanie nawet w nocy dopingować swojego idola. Warszawiak, który właśnie odchodził swoje 58. urodziny, stał się jedną z ikon lat 90., dochodząc przy okazji niemalże na sam szczyt boksu zawodowego.

Chociaż ostatecznie nie sięgnął po mistrzostwo świata, to miał okazję walczyć o pas mistrzowski WBC, stając naprzeciwko Lennoxa Lewisa. Brytyjczyk błyskawicznie rozprawił się z naszym pięściarzem, zwyciężając już w pierwszej rundzie przez nokaut. Lata po tamtej walce, miał okazję opowiedzieć "Przeglądowi Sportowemu", jakie ma zdanie o "Andrew". Nie ukrywał tego.

Lennox Lewis usłyszał nazwisko Gołoty i wypalił. Naprawdę to powiedział, dosadna opinia

- Mimo wszystko między mną a Gołotą nie było żadnej złej krwi. Myślę, że podchodził do mnie z szacunkiem. I także dzisiaj nie mam o nim do powiedzenia złego słowa - wyznał w rozmowie z okazji 25-lecia tamtej walki.

Iga Świątek - Eva Lys. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
W boksie zrobił swoje, był bardzo dobrym pięściarzem. Zaszedł dużo dalej niż większość ludzi byłaby w stanie
Lennox Lewis o Andrzeju Gołocie.

Brytyjczyk nie mógł jednak pominąć kwestii uderzania poniżej pasa w starciu z Bowe i nie ukrywa, że Polak z pewnością wygrałby oba te starcia, jednak nie może zrozumieć, co nim kierowało.

- Miał świetną karierę i mam nadzieję, że boks dał mu nowe życie, rodzinę. Zrobił, co trzeba. Nie przyniósł wstydu, nie zrobił niczego złego. Oczywiście oprócz zadawania ciosów poniżej pasa w walkach z Bowe'em. Ludzie łapali się za głowy i nie mogli pojąć, dlaczego to robił, skoro mógł wygrać oba pojedynki. Czemu posunął się tak daleko? Nie mam pojęcia, co wtedy siedziało w jego głowie - skwitował.

Do momentu pierwszej walki z Bowe, Gołota był niepokonany na zawodowych ringach. Wtedy jednak dwukrotnie został zdyskwalifikowany, a później został znokautowany przez Lewisa.

Zobacz również:

Remigiusz Wóz (z lewej)
Boks

Polski bokser nie żyje. Stoczył wielką walkę. Napłynęły tragiczne wieści

Artur Gac
Artur Gac
Andrzej Gołota w swoim naturalnym środowisku. Teraz z wysokości stolika dla VIP-ów przypomni sobie rozgrywki ligowe, które wracają w Polsce po ponad dwóch dekadach
Andrzej Gołota w swoim naturalnym środowisku. Teraz z wysokości stolika dla VIP-ów przypomni sobie rozgrywki ligowe, które wracają w Polsce po ponad dwóch dekadachLukasz Kalinowski/East NewsEast News
Mężczyzna w średnim wieku w marynarce i jasnoniebieskiej koszuli, z czerwonym identyfikatorem na szyi, stoi na tle ciemnych, drewnianych paneli. Ma lekko potargane włosy, wyraz twarzy skupiony i zamyślony.
Andrzej GołotaWojciech OlkusnikEast News
Mężczyzna w średnim wieku ubrany w elegancką marynarkę w kratę oraz jasnoniebieską koszulę, stoi na tle rozmytego, ciemnego tła z jasnymi punktami świetlnymi tworzącymi efekt dekoracyjny.
Za aprobatą Andrzeja Gołoty, żona Mariola Gołota udzieliła w obecności męża wywiadu Interii, który jest pierwszą rozmową o chorobie legendy boksuMarcin GolbaAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja