Lennox Lewis po latach ujawnił o Gołocie. Naprawdę powiedział to o Polaku

Walki Andrzeja Gołoty sprawiały, że Polacy byli w stanie nawet w nocy dopingować swojego idola. Warszawiak, który właśnie odchodził swoje 58. urodziny, stał się jedną z ikon lat 90., dochodząc przy okazji niemalże na sam szczyt boksu zawodowego.

Chociaż ostatecznie nie sięgnął po mistrzostwo świata, to miał okazję walczyć o pas mistrzowski WBC, stając naprzeciwko Lennoxa Lewisa. Brytyjczyk błyskawicznie rozprawił się z naszym pięściarzem, zwyciężając już w pierwszej rundzie przez nokaut. Lata po tamtej walce, miał okazję opowiedzieć "Przeglądowi Sportowemu", jakie ma zdanie o "Andrew". Nie ukrywał tego.

Lennox Lewis usłyszał nazwisko Gołoty i wypalił. Naprawdę to powiedział, dosadna opinia

- Mimo wszystko między mną a Gołotą nie było żadnej złej krwi. Myślę, że podchodził do mnie z szacunkiem. I także dzisiaj nie mam o nim do powiedzenia złego słowa - wyznał w rozmowie z okazji 25-lecia tamtej walki.

Iga Świątek - Eva Lys. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

W boksie zrobił swoje, był bardzo dobrym pięściarzem. Zaszedł dużo dalej niż większość ludzi byłaby w stanie

Brytyjczyk nie mógł jednak pominąć kwestii uderzania poniżej pasa w starciu z Bowe i nie ukrywa, że Polak z pewnością wygrałby oba te starcia, jednak nie może zrozumieć, co nim kierowało.

- Miał świetną karierę i mam nadzieję, że boks dał mu nowe życie, rodzinę. Zrobił, co trzeba. Nie przyniósł wstydu, nie zrobił niczego złego. Oczywiście oprócz zadawania ciosów poniżej pasa w walkach z Bowe'em. Ludzie łapali się za głowy i nie mogli pojąć, dlaczego to robił, skoro mógł wygrać oba pojedynki. Czemu posunął się tak daleko? Nie mam pojęcia, co wtedy siedziało w jego głowie - skwitował.

Do momentu pierwszej walki z Bowe, Gołota był niepokonany na zawodowych ringach. Wtedy jednak dwukrotnie został zdyskwalifikowany, a później został znokautowany przez Lewisa.

Andrzej Gołota w swoim naturalnym środowisku. Teraz z wysokości stolika dla VIP-ów przypomni sobie rozgrywki ligowe, które wracają w Polsce po ponad dwóch dekadach Lukasz Kalinowski/East News East News

Andrzej Gołota Wojciech Olkusnik East News

Za aprobatą Andrzeja Gołoty, żona Mariola Gołota udzieliła w obecności męża wywiadu Interii, który jest pierwszą rozmową o chorobie legendy boksu Marcin Golba AFP