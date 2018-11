Lennox Lewis jest przekonany, że walka Deontaya Wildera (40-0, 39 KO) z Tysonem Furym (27-0, 19 KO) będzie wyglądać zupełnie inaczej niż pojedynek Fury'ego z Władimirem Kliczką.

W listopadzie 2015 roku Anglik pokonał słynnego Ukraińca jednogłośną decyzją sędziów.

- Wilder to już inna para kaloszy. Myślę, że Kliczko się nie spodziewał, że Fury będzie tak aktywny i nieuchwytny. Nie przypuszczał, że tyle będzie się ruszać w ringu. A Deontay będzie się chyba tego spodziewać. I będzie się ruszać razem z nim. To będzie zupełnie inna walka - powiedział Lewis.

- Deontay jest bardzo silny. Gdzie by cię nie uderzył, może się to skończyć wstrząśnieniem mózgu. Jeśli jednak nie będzie w stanie znokautować Fury'ego, to niech się lepiej przygotuje na pojedynek bokserski. Fury ma szybkie nogi i jest nieuchwytny. Zobaczymy, czy Deontay go dogoni. To naprawdę świetne zestawienie. I tak powinno być. Zawodnicy wagi ciężkiej to gladiatorzy, którzy w walkach z najlepszymi chcą udowodnić, że sami są najlepsi. Myślę, że jeśli walka potrwa pełny dystans, to wygra Fury. Jeśli jednak będzie krótka, zwycięży Wilder - dodał.

Do walki Wilder-Fury dojdzie 1 grudnia w Los Angeles. Dla Amerykanina będzie to ósmy pojedynek w obronie tytułu WBC.