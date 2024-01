Materiał dziennikarza Interii Artura Gaca zrobił furorę 14 grudnia . Niektórzy początkowo nie dowierzali, ale wkrótce wszyscy mogli się przekonać, że pozyskane wiadomości - przed oficjalnym ogłoszeniem konkretów - były strzałem w dziesiątkę.

Do pojedynku emerytowanego 47-letniego Adamka, nieaktywnego od 2018 roku, z cały czas aktywnym w klatce z 43-letnim Chalidowem, dojdzie podczas nienumerowanej gali z cyklu KSW Epic.

Pojedynek odbędzie się na zasadach bokserskich w dużych rękawicach. Walka została zakontraktowana na sześć rund, a obaj sportowcy zarobią ogromne pieniądze.

Trener Zbigniew Raubo bezlitosny dla Adamka i Chalidowa

W teorii dużym faworytem powinien być Adamek, jeden z najlepszych polskich pięściarzy zawodowych w historii, który całe zawodowe życie parał się boksem. Rzecz w tym, że każdy sportowiec, nawet ten najlepszy, ma jakiś limit wieku, po którym staje się dużo słabszą wersją siebie samego z najlepszych lat . I taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny, bo młodszy niby tylko o cztery lata Chalidow cały czas pozostawał w ostatnich latach aktywny w klatce. Boks nie jest jego domeną, ale jeśli będzie szybszy od Adamka, czyli wyeliminuje największy atut "Górala", może sprawić wielką niespodziankę.

Niektórzy emocjonują się tym starciem, ale są też tacy - jak znany trener boksu, a w przeszłości bardzo dobry pięściarz, Zbigniew Raubo. Charyzmatyczny szkoleniowiec w rozmowie z red. Andrzejem Kostyrą na kanale KOstyra SE na Youtube.

- Jestem bardziej przeciwnikiem nazywania tego walką bokserską - od razu wypalił uczestnik mistrzostw świata i mistrzostw Europy, a także srebrny medalista zawodów Przyjaźń-84.

Na pierwszą ripostę prowadzącego, że to będzie walka, tyle że w klatce, odparł ze znanym sobie polotem: - Walka bokserska odbywa się w ringu. Wszystko to, co odbywa się na schodach, pod schodami, w pokoju, klatce, czy nad klatką, to jest szopka. To jest show.

"To byli prawdziwi wojownicy 10 lat temu. Ta szopka będzie nierówna"

A gdy powtórzył, że jego zdaniem to będzie szopka, usłyszał, by "nie żartował, wszak to są prawdziwi wojownicy". Wtedy Zbigniew Raubo bardzo obszernie, po dłuższej chwili zastanowienia, przedstawił swój punkt widzenia.

Powiem inaczej: to byli prawdziwi wojownicy 10 lat temu. Dzisiaj to już jest kopia Adamka, czy słabsza wersja Tomka. I słabsza wersja Mameda. Mamed z tego, co wiem, bardziej dusił, a nie nokautował. A Adamek nokautował, a nie dusił. I teraz nie pozwalając Mamedowi złapać Adamka, jak Tomka nie udusi, to przegra. To jest tak, jakby Mamedowi jedną rękę obcięli. Tomek jest, przepraszam - był wielkim mistrzem i nikomu nic nie musi udowadniać. Ale ten pojedynek, ta szopka, będzie nierówna. ~ Zbigniew Raubo

Dopytany, czy wobec powyższego stawia na Adamka, zareagował zdecydowanie.

- A no na kogo mam? Jeśli by to było na zasadach MMA, to Mamed związałby z Tomka krawat. Ale boksersko jest przy Tomku ogórkiem. To jest dwóch świetnych, rewelacyjnych zawodników, ale w swoich dziedzinach - podkreślił 66-latek.

Tomasz Adamek liczony na ringu / AFP

Jarrell Miller i Tomasz Adamek /

Mamed Chalidow / Sebastian Rudnicki

Walka Tomasz Adamek - Paul Briggs o mistrzostwo świata w 2005 roku / JONATHAN DANIEL Getty Images North AmericaGetty Images via AFP

Mamed Chalidow /

10 gongów: Zbigniew Raubo. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport