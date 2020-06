Legendarne "Kamienne Pięści" - Roberto Duran (103-16, 70 KO), dziesięć dni temu świętował 69. urodziny. Teraz niestety wylądował w szpitalu.

Wielki mistrz wagi lekkiej, półśredniej, junior średniej i średniej, trafił wczoraj do prywatnego szpitala w swojej ojczyźnie z powodu dolegliwości oddechowych. Zrobiono mu od razu badania na COVID 19.



- Nie wahaliśmy się i nie zastanawialiśmy ani przez moment. I nie chodzi tylko o potencjalne zagrożenie koronawirusem, mieliśmy również na uwadze uszkodzenia płuc, które ojciec doznał w wypadku samochodowym w Argentynie w 2001 roku. Tamte wydarzenia zmusiły go do ostatecznego wycofania się z boksu - komentuje sprawę syn legendy, Robin Duran.



Życie Durana nie jest zagrożone.

