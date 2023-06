Legendarny komentator przegrał zakład przez Gołotę. Upokarzająca stawka

Tomasz Adamek - Paul Briggs (2005). Jedenaście rund ze złamanym nosem

Wolno psu szczekać na pana Boga. Ale 21 maja trzeba wyjść do ringu i pokazać charakter wojownika. Ja jestem chrześcijaninem, nie ma mowy o nienawiści. Przecież to tylko sport. Wierzę, że Bóg pomoże mi wygrać tę walkę. Wierzę w Boga i swoje ciosy.

W ósmej rundzie po prawym Briggsa Adamek zatoczył się i poleciał na liny. Widać było, że przeżywa kryzys. "Ale ani razu nie byłem zamroczony, wszystko miałem pod kontrolą - zapewniał. - Chyba dostałem na tę walkę krzyżyk z nieba". Niewierzący w to nie uwierzą, ale mogło tak być. Adamek wytrzymał do ostatniego gongu i wygrał

Andrzej Gołota miał przenosić góry. Z Brewsterem przegrał w 50 sekund

Chyba rozumiecie, że po takiej wspaniałej walce i sukcesie Polaka byłem podekscytowany. "Proszę państwa. Mamy polskiego mistrza świata w boksie w wadze półciężkiej. A możemy mieć drugiego, bo zaraz do ringu wejdzie Andrzej Gołota, aby walczyć o mistrzostwo świata w wadze ciężkiej z Lamonem Brewsterem. Andrzej jest tak silny, że mógłby przenosić góry do Mahometa!", entuzjazmowałem się, komentując ten pojedynek w telewizji wraz z Agnieszką Rylik.

Byłem myśliwcem F-16, a Gołota - ociężałym bombowcem B-52. I go zestrzeliłem. Musiałem to zrobić, bo oddzielał mnie od krainy mlekiem i miodem płynącej

Dla mnie ta walka mogła mieć fatalny skutek, mogłem się bowiem zbłaźnić. Przegrałem zakład z Przemkiem Saletą, bo obstawiłem zwycięstwo Gołoty. Przegrany miał wyczyścić buty zwycięzcy. "Jestem gotowy - powiedziałem Salecie po powrocie do Warszawy. - Podglądałem nawet pracę pucybutów na lotnisku O’Hare. Jest pasta kiwi, szmaty, mam też szczoteczkę do zębów, żeby ci wyczyścić szwy przy podeszwach..." Były mistrz Europy odparł wielkodusznie: "Rezygnuję z egzekucji zakładu. Nie będę dobijał leżącego". Ja na to: "Ale, Przemek, to Gołota leżał nie ja...".