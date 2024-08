Legenda tonie w zachwytach nad Szeremetą. "Bije od niej pewność siebie"

Za nami XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Większość reprezentantów Polski nie będzie jednak dobrze wspominać tej imprezy. Jeszcze przed jej rozpoczęciem mówiło się bowiem, że "Biało-Czerwoni" do ojczyzny wrócą z około 16 medalami. Ostatecznie jednak udało im się zdobyć "jedynie" 10 krążków. Ogromną niespodziankę sprawiła w stolicy Francji Julia Szeremeta. Młodziutka pięściarka bowiem na tak prestiżowe zawody pojechała do raz pierwszy w karierze, nikt więc nie spodziewał się, że zdoła ona wywalczyć chociażby brązowy medal. 20-latka jednak udowodniła, że mimo braku aż tak dużego doświadczenia jest w stanie pokonać nawet najmocniejsze rywalki. Ostatecznie stanęła przed szansą na zdobycie złotego medalu, jednak w finale wagi piórkowej pań pokonana została przez Lin Yu-ting. Mimo to do Polski wróciła jako wicemistrzyni olimpijska.

