Roy Jones junior: Mój syn odebrał sobie życie

- Niestety, mój syn DeAndre w sobotę odebrał sobie życie. Jestem bardzo wdzięczny Bogu za to, że pozwolił mi wrócić do domu w piątek wieczorem, aby spędzić z nim i rodziną ostatnią noc jego życia. Wiem, że wielu ludzi przechodzi teraz przez trudne chwile, ale nic nie jest warte odbierania sobie życia. Bóg je daje i Bóg powinien być tym, który je odbiera. Proszę o uszanowanie naszej prywatności w tym czasie, gdy ja i rodzina będziemy przeżywać tę stratę - takimi słowami, zapisanymi na czarnym tle, wybitny pięściarz zwrócił się do swoich sympatyków rozsianych na całym świecie.