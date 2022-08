Legenda boksu oskarżona o gwałt na nieletnich. "Próbują wyłudzić miliony"

Legendarny bokser George Foreman został oskarżony przez dwie kobiety o to, że w latach 70. dopuścił się na nich gwałtów - co więcej obie jego rzekome ofiary miały być wówczas nieletnie. 73-letni dziś Foreman kategorycznie zaprzecza tym zarzutom i twierdzi, że jest to jedynie próba wyłudzenia od niego sporej ilości pieniędzy.