⁠Legenda boksu apeluje do Masternaka. Tego się nie spodziewał. "Walcz dalej"

Dramatyczny przebieg miała walka Mateusza Masternaka z Chrisem Billamem-Smithem. Na szali leżał pas mistrza świata wagi junior ciężkiej federacji WBO. Niestety przypadł on ostatecznie w udziale Brytyjczykowi. Spotkało się to z tym większym szokiem ze strony kibiców, że Polak wyraźnie dominował nad rywalem przez niemal wszystkie rundy.

W trakcie walki Masternak doznał jednak kontuzji, a jego narożnik na samym początku 8. rundy zdecydował się rzucić na ring biały ręcznik . Była to w jego opinii jedyna słuszna decyzja. Poruszanie się sprawiało 36-latkowi coraz większy problem, a na jego twarzy pojawił się grymas bólu. Jak się później okazało, pięściarz doznał poważnej kontuzji żeber.

Moim marzeniem było zapisać się w historii jako szósty Polak, który na swoich biodrach będzie miał pas mistrzowski. Nie wiem, czy jeszcze będzie mi to dane. Teraz trudno mi wybiegać w przyszłość. Ale wydaje mi się, że 2024 będzie ostatnim moim rokiem w zawodowym boksie

Witalij Kliczko wspiera Mateusza Masternaka

Polak po przegranej w takich okolicznościach walce otrzymał wiele wyrazów wsparcia ze środowiska i nie tylko. Nie spodziewał się jednak, że z bezpośrednim apelem zwróci się do niego Witalij Kliczko. Były wybitny bokser, a obecnie mer Kijowa życzył mu powrotu do zdrowia i prosił, by ten nie kończył jeszcze kariery.