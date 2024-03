Lecą gromy na Adamka. Jeden ruch mocno skrytykowany. "Społeczna degrengolada"

Łukasz "Juras" Jurkowski: Bardzo szybko, nawet nie zdawałem sobie sprawy, że to już tyle lat. Trochę świat sportów walki w Polsce zmienił się od tamtego czasu.

Pierwszy raz byłem na gali KSW tylko jako kibic. Wcześniej oczywiście komentowałem, a później na żywo miałem inne prace związane ze sponsorami. Teraz całe wydarzenie mogłem śledzić z perspektywy widza. Bawiłem się bardzo dobrze. To była fajna, widowiskowa gala. Wyjątkiem było starcie ciężkich: Phila De Friesa i Josha Barnetta. To pojedynek tylko dla koneserów. Ogólnie oceniam w skali 1-10 na mocne 7.

Różne zdania panują natomiast w odniesieniu do walki wieczoru Mameda Chalidowa z Tomaszem Adamkiem. Gorąca atmosfera była przed, ale gorąco było także po zakończeniu potyczki. Jakie są twoje przemyślenia na ten temat?

Szkoda... Starcie zostało bardzo nakręcone i nie dziwię się, że mimo kontuzji Mamed wyszedł do walki. Prawda jest taka, że większość zawodników, którzy wychodzą do klatki, są mniej lub bardziej kontuzjowani. Mam wrażenie, że w momencie, kiedy pojedynek zaczął się rozkręcać i Chalidow zaczął nawet trafiać, to starcie się zakończyło. Niedosyt pozostał.