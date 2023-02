Babilon Boxing Show. Wszystkie walki amatorskie zakończyły się decyzją sędziów

W pierwszej, zakontraktowanej w kategorii do 66 kilogramów, Nikita Semonov pokonał na punkty Henryka Kępę w walce w formule boksu olimpijskiego. Kępa w końcówce starał się przetoczyć walkę na swoją stronę, ale nie udało mu się posłać rywala na deski, a ten na tyle dobrze punktował w dwóch pierwszych odsłonach, że zwyciężył w całym pojedynku.

Powrót do ringu zaliczył Marek Pietruczuk, który "rozgrzewkę" miał w lutym, biorąc udział w gali Basement Fight Circle, gdzie arena rywalizacji zawodników stanowili ustawieni w kółku kibice. Powrót do klasycznego ringu wyszedł Pietruczukowi bardzo dobrze, bo na Babilon Boxing Show pokonał jednogłośną decyzją sędziów Jana Sadowskiego w walce w kategorii do 71 kilogramów.