​Rywalizująca w kategorii do 57 kg Sandra Kruk pokonała Greczynkę Foteini Pleę 5:0 i awansowała do następnej rundy odbywającego się w Londynie bokserskiego, kwalifikacyjnego turnieju do igrzysk olimpijskich w Tokio.

W sesji wieczornej walczyć będzie jeszcze jedna podopieczna trenerki kobiecej kadry Karoliny Michalczuk - złota medalistka ubiegłorocznych igrzysk europejskich w Mińsku w wadze do 69 kg Karolina Koszewska.



W niedzielę rywalizować będą także: Damian Durkacz w kategorii do 63 kg, Sebastian Wiktorzak w wadze do 81 kg oraz Mateusz Masternak w kategorii do 91 kg.

W sobotę awans do 1/8 finału wywalczyła Aneta Rygielska.



W Londynie walczą reprezentanci z europejskich krajów. Awans na olimpijski turniej zapewnią sobie w kobiecych kategoriach do 51 kg, do 57 kg oraz do 60 kg - po sześć zawodniczek, w wadze do 69 kg - pięć, do 75 kg - cztery, natomiast w męskich wagach do 52 kg, do 57 kg i do 63 kg - po ośmiu zawodników, do 69 kg, do 75 kg i do 81 kg - po sześciu, a w dwóch najcięższych, czyli do 91 kg oraz powyżej 91 kg - po czterech.