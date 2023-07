Tyson Fury opłakiwał zamordowanego kuzyna i apelował. Jest efekt

W toku śledztwa ustalono następujący przebieg zdarzeń, relacjonowany przez "The Guardian", a przedstawiony ławie przysięgłych. "Świadek zeznał przed sądem, że krótko po 3 nad ranem wybuchł 'absolutny chaos', kiedy przyjaciel O'Praya, Malachi Hewitt-Brown, został uderzony przez kuzyna Burtona, Chasiaha Burtona. Następnie Rico Burton wymierzył cios Hewitt-Brownowi, zanim O'Pray dźgnął go z lewej strony szyi".

Mord był okrutny. Sprawca zadał cios, jak relacjonują Anglicy, długim na siedem cali nożem, a więc niemalże 18-centymetrowym narzędziem zbrodni. W następstwie tego pchnięcia niemalże całkowicie została przecięta główna tętnica w szyi Burtona, a konsekwencją była ekspresowo postępująca utrata krwi. Około półtorej godziny później, już w szpitalu, medycy przegrali walkę o życie mężczyzny. U Rico Burtona doszło do zatrzymania akcji serca.

- Mój kuzyn został zamordowany ostatniej nocy, dźgnięty nożem w szyję. To staje się już nie do zniesienia z tymi idiotami noszącymi noże. To trzeba powstrzymać jak najszybciej. Rząd Wielkiej Brytanii musi wprowadzić wyższe wyroki za przestępstwa dokonane przez nożowników - napisał Fury w mediach społecznościowych.