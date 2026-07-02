Kuriozum ws. Fury - Wach, pojawił się pas. I ta decyzja platformy. "Okropny"

To zestawienie jest więcej niż nietypowe - po jednej stronie Tyson Fury, czyli pięściarz, który w ostatnich dwóch latach dwukrotnie walczył na szczycie boksu z Ołeksandrem Usykiem i szykuje się do niezwykle medialnego starcia z Anthonym Joshuą, a po drugiej 46-letni Mariusz Wach, który niecały miesiąc temu walczył w klatce freak fightowej federacji Prime MMA z trzema rywalami jednocześnie.

Dlatego komunikat o ich pojedynku wprawił we wtorek w osłupienie fanów szermierki na pięści. Skrzyżują rękawice w piątek 24 lipca w hali Max Muay Thai Stadium, w mieście Pattaya (Tajlandia). Walka ma swoje zasady. Co prawda jest pełnowymiarowa, 12-rundowa, ale inne ustalenia są specyficzne. Fury poinformował, że nie zarobi ani funta. Cały dochód zostanie przekazany głodującym i bezdomnym dzieciom z Pattayi.

Nie należy spodziewać się szeroko adresowanej darmowej transmisji. Mimo że Netflix jest zaangażowany, to ma nagrywać starcie i pokazać je... w trzecim sezonie "At Home With The Furys", czyli reality show pokazującym życie rodziny "The Gypsy Kinga". Serwis Yahoo! w swoim artykule nazywa tę produkcję "okropną".

Okropny serial, który z jakiegoś powodu wciąż jest przedłużany

Być może jednak dostęp do oglądania walki z Wachem dostaną internauci, którzy zdecydują się wesprzeć zbiórkę na wspomniane dzieci. Fury podkreśla, że więcej informacji w tej kwestii przekaże wkrótce.

Głośna decyzja ws. walki "Polskiego Olbrzyma" z Furym. WBC wchodzi do gry

Co ciekawe, zaangażowała się też federacja World Boxing Council (WBC). Jak podał Brytyjczyk, stworzy specjalny pas, który zostanie postawiony na szali tego pojedynku.

Tyson Fury Frank Augstein East News

Mariusz Wach Artur Widak/NurPhoto AFP

Tyson Fury - były mistrz świata wagi ciężkiej w boksie JUSTIN TALLIS AFP





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