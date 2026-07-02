Kuriozum ws. Fury - Wach, pojawił się pas. I ta decyzja platformy. "Okropny"
We wtorek polskie środowisko pięściarskie zdziwiło nagłe ogłoszenie walki Mariusza Wacha z Tysonem Furym. Wiadomo było, że "Król Cyganów" na przetarcie przed Anthonym Joshuą nie weźmie gwiazdy z najwyższej półki, ale angaż 46-letniego "Wikinga" był sporym zaskoczeniem. Teraz wiemy więcej o tym pojedynku - wygląda na to, że Netflix nie pokaże go szeroko na żywo.
To zestawienie jest więcej niż nietypowe - po jednej stronie Tyson Fury, czyli pięściarz, który w ostatnich dwóch latach dwukrotnie walczył na szczycie boksu z Ołeksandrem Usykiem i szykuje się do niezwykle medialnego starcia z Anthonym Joshuą, a po drugiej 46-letni Mariusz Wach, który niecały miesiąc temu walczył w klatce freak fightowej federacji Prime MMA z trzema rywalami jednocześnie.
Dlatego komunikat o ich pojedynku wprawił we wtorek w osłupienie fanów szermierki na pięści. Skrzyżują rękawice w piątek 24 lipca w hali Max Muay Thai Stadium, w mieście Pattaya (Tajlandia). Walka ma swoje zasady. Co prawda jest pełnowymiarowa, 12-rundowa, ale inne ustalenia są specyficzne. Fury poinformował, że nie zarobi ani funta. Cały dochód zostanie przekazany głodującym i bezdomnym dzieciom z Pattayi.
Nie należy spodziewać się szeroko adresowanej darmowej transmisji. Mimo że Netflix jest zaangażowany, to ma nagrywać starcie i pokazać je... w trzecim sezonie "At Home With The Furys", czyli reality show pokazującym życie rodziny "The Gypsy Kinga". Serwis Yahoo! w swoim artykule nazywa tę produkcję "okropną".
Okropny serial, który z jakiegoś powodu wciąż jest przedłużany
Być może jednak dostęp do oglądania walki z Wachem dostaną internauci, którzy zdecydują się wesprzeć zbiórkę na wspomniane dzieci. Fury podkreśla, że więcej informacji w tej kwestii przekaże wkrótce.
Głośna decyzja ws. walki "Polskiego Olbrzyma" z Furym. WBC wchodzi do gry
Co ciekawe, zaangażowała się też federacja World Boxing Council (WBC). Jak podał Brytyjczyk, stworzy specjalny pas, który zostanie postawiony na szali tego pojedynku.