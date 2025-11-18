Kuriozalny wynik walki polskiej wicemistrzyni świata. Remis po dwóch rundach. Trzecią wygrała

Przez długie lata swojej kariery Aneta Rygielska nie była w stanie w zawodach globalnych przebić się do strefy medalowej. W mistrzostwach Europy, gdzie stawka też jest bardzo wymagająca, to się udawało. A gdy dochodziły pięściarki z Ameryki czy Azji, jej przygoda kończyła się maksymalnie na ćwierćfinałach.

Także i w igrzyskach olimpijskich w Paryżu, gdzie torunianka pragnęła iść ścieżką Julii Szeremety. Niewiele zabrakło. Aż w tym roku w Liverpoolu zaimponowała, wygrała cztery starcia, kapitalnie rozbijała Sanju Khatri z Indii, w taktycznym starciu pokonała Amerykankę Jajairę Gonzalez. A później najwyżej rozstawioną Japonkę Ayakę Taguchi, choć ta ostatnia nie musiała wcześniej walczyć i mogła odpoczywać.

Dziś Taguchi wyszła na ring przed Polką - w zaciętym boju okazała się lepsza od Brytyjki Elise Glynn, z którą Rygielska toczyła zażarte bitwy w dwóch tegorocznych PŚ w Foz do Iguacu i Warszawie.

Choć tamto starcie nie było aż tak dramatyczne, jak to następne Polki i Parveen Hoody.

Puchar Świata w Nowym Delhi. Cztery polskie potyczki o finały we wtorek. Zaczęła Aneta Rygielska

Polska do Indii wysłała dość skromną, siedmioosobową reprezentację - młodsza część obu kadr szykuje się do młodzieżowych ME. Sama obsada w większości kategorii jest kiepska, stąd aż troje naszych reprezentantów zaczyna zmagania od... półfinałów. W tym m.in. wicemistrzyni świata z Liverpoolu Aneta Rygielska i mistrzyni świata Agata Kaczmarska. Ich walki, a także Adama Tutaka i Wiktorii Rogalińskiej zaplanowano na wtorek.

W kategorii 60 kg pojawiły się tylko cztery nazwiska, za to - zawodniczki nieprzypadkowe. Jedynie z Parveen Hoodą Rygielska dotąd się nie spotkała w ringu.

25-letnia reprezentantka Indii w 2022 roku zdobyła w Stambule brąz w mistrzostwach świata - w półfinale uległa Amy Broadhurst 1:4, a znakomita Irlandka w walce o złoto jednogłośnie pokonała samą Imane Khelif.

Jeszcze jesienią 2023 roku Perveen sięgnęła po srebro Igrzysk Azjatyckich, w finale przegrała z Lin Yu-ting. A później została tego medalu pozbawiona - poinformowano, że trzykrotnie w czasie roku nie podała swojego miejsca pobytu w trakcie kontroli antydopingowej. Straciła miejsca na igrzyska w Paryżu, dostała szlaban na występy przez 22 miesiące. Ta kara skończyła się tego lata.

Można się było więc spodziewać, że Rygielską czekać będzie ciężka przeprawa. I taka ta walka była - Polka starała się dominować, Hinduska czekała na kontry. Pierwszą rundę sędziowie z Iraku, Meksyku i Ugandy wytypowali na korzyść Azjatki, ci z Australii i Chorwacji - dla Polki.

W drugiej zaznaczała się minimalna przewaga Rygielskiej, ale trzeba pamiętać, że kibice dopingiem wspierali miejscową zawodniczkę. I to też mogło mieć znaczenie. Wreszcie w ostatniej minucie obie się rozruszały - Polka atakowała, ale też przyjęła na głowę jeden widoczny cios. Po dwóch rundach na trzech kartach był remis 19:19, na jednej 20:18 miała Polka, na innej: 20:18 Parveen.

Chodziło więc o przekonanie dwóch z tej trójki niezdecydowanych arbitrów. Polka świetnie zaczęła, ale końcówka znów była wyrównana. Ciosy Rygielskiej były wyraźne, Parveen uderzała raczej po zwarciach. I to Polka wygrała ostatnie starcie 3:2, ale - niestety - do góry poszła ręka jej rywalki.

Dwóch arbitrów, którzy typowali 10:9 dla zawodniczki z Indii, mieli wcześniej na kartach 19:19...

