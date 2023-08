Kuriozalny początek gali Usyk - Dubois. Walki nie dla kibiców

Wielka gala we Wrocławiu, z pojedynkiem wieczoru o trzy prestiżowe pasy mistrza świata pomiędzy Ołeksandrem Usykiem, a pretendentem Danielem Duboisem , rozpoczęła się zgodnie z planem wcześnie, bowiem już o godzinie 16:30. Jest to spowodowane wielością pojedynków, których zakontraktowano aż jedenaście. A to nie wszystko, bo gdyby poszczególne walki kończyły się bardzo szybko, na przykład nokautami, wówczas do ringu wejdą jeszcze pięściarze tzw. oczekujący. Takich zawodników jest czterech, co równa się dwóm rezerwowym pojedynkom.