KSW 94: Wyniki walk. Zobacz, kto wygrał starcie Szpilka - Wrzosek

Zaraz po nich do klatki weszli Patryk "Gleba" Tołkaczewski oraz Michał Turyński. Pierwszy z nich zadebiutował na gali KSW na Stadionie Narodowym, gdzie efektownym ciosem znokautował go Krzysztof Głowacki. Teraz również nie doda swojego występu do udanych, tym razem przegrał z kickbokserem przez... duszenie. I to nie byle jakie! Przedramieniem, niczym Przemysław Saleta, poddając Marcina Najmana na KSW 14 lat temu.

