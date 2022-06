KSW 71. Artur Szpilka - Siergiej Radczenko. Ogromna różnica w wadze

Debiut w MMA przed Arturem Szpilką, ale rywal, z którym się zmierzy, jest mu doskonale znany. Siergiej Radczenko to jego były pojedynek z bokserskiego ringu. W ich walce doszło do sporych kontrowersji , bowiem pomimo iż to Szpilka leżał na deskach, to w końcowym orzeczeniu sędziów zwyciężył on z Ukraińcem na punkty.

Teraz pora na rewanż w klatce i na zasadach MMA. Radczenko ma już za sobą trzy walki w tej formule, zapowiada, że tym razem będzie chciał skończyć starcie przed czasem. Utrudnić może mu to różnica w wadze obu zawodników. Artur Szpilka wypełnił limit i wniósł na wagę dokładnie 105 kilogramów, a Radczenko prawie 10 kg mniej (ważył 95,4 kg).